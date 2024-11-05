У 2024 році кількість терактів в росії побила рекорд за весь час спостереження

У росії кількість терористичних актів у 2024 році побила рекорд за весь час спостереження. Зокрема, до таких злочинів відносять підпали релейних шаф і військкоматів партизанами.

Про це йдеться у доповіді Міністерства внутрішніх справ країни-агресорки, пише "верстка".

Так, за дев'ять місяців поточного року МВС зареєструвало 601 теракт. Показник на 7% перевищує попередній рекорд (561 теракт), зафіксований у 2003 році, відколи здійснюється відповідна статистика. Відтоді число терактів знижувалось упродовж п'яти років, надалі 13 років статистика перебувала на плато, кількість випадків коливалась від восьми до 50-ти.

Показник почав зростати 2022 року - після повномасштабної війни в Україні. Тоді за рік російські силовики зареєстрували 127 терактів, у 2023-му - 410, що втричі вище. У 2024 році показник до кінця липня 403 випадків.

"Таке зростання кількості справ про теракти обумовлене тим, що, на думку російської влади, під цю кваліфікацію потрапляють у тому числі дії, які можна розцінити як антивоєнні акції - підпали релейних шаф, військкоматів або навіть невдалі спроби це зробити. Також найчастіше як "теракти" кваліфікуються й дії українських військових", - пояснило видання.