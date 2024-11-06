Шмигаль: Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах України, окрім Херсонщини

Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах України, окрім Херсонщини, де наразі зберігається більш-менш тепла погода. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, готовність громад та областей до зими є стовідсотковою. Прем'єр зазначив, що наразі працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків.

«Профільні міністерства та відомства контролюють ситуацію та разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності», – додав Шмигаль.