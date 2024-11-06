Кабмін: До критично важливих об'єктів не будуть застосовуватись графіки погодинного відключення світла

До критично важливих об'єктів не будуть застосовуватись графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.
Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, йдеться в постанові уряду від 1 листопада №1260.
Зазначається, що графіки відключення світла не застосовуватимуться до об'єктів Сил безпеки і оборони, мобільних операторів і не тільки.
Уряд додав до переліку критично важливі об'єкти, які повинні отримувати пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.
До них входять: об'єкти Сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що керують військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів, технічні засоби електронних комунікацій або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
За постановую Кабміну до критично важливих об'єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.
Також до переліку пріорпріоритетного електропостачання, як і раніше, входять: об'єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт, населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж держкордону з Білоруссю, Росією, та населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.
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