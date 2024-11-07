Зеленський позбавив Держпраці низки повноважень

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9219, який передбачає позбавлення Державної служби з питань праці низки повноважень. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Документ вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

Закон передбачає передання повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Держпраці до сервісних центрів МВС.

Держпраці також позбавляється функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії). Цю функцію було передано до Держпродспоживслужби.

Крім цього, Держпраці позбавлено повноважень проводити технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.