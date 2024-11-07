CNN: Трамп уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв’язок

Дональд Трамп, який цінує лестощі та лояльність, уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв’язок.
Про це повідомив телеканал CNN, пише "Європейська правда".
"Колишній президент Трамп і його союзники уважно стежать за тим, хто і коли звертається до нього, повідомляють численні джерела", – інформує телеканал.
За словами джерел, Трамп радів контактам з іноземними лідерами напередодні виборів і запитував у приватній розмові, чому деякі лідери не намагалися зв'язатися з ним.
На початку цього року, коли почало здаватися, що Трамп переможе на праймеріз в Айові, він відстежував, хто з республіканців і коли його підтримує, і це вплинуло на те, як він поводився з конкретними людьми.
Зараз він робить те ж саме, коли мова йде про світову арену.
Світові лідери вже почали вітати новообраного президента США, в тому числі лідери з Європи. Президент України Володимир Зеленський вже привітав Трампа та згадав про "чудову зустріч із президентом Трампом" у вересні, коли вони "детально обговорили" стратегічне партнерство між Україною та США.
Віктор Орбан першим у ЄС привітав Трампа із перемогою, не чекаючи на офіційні результати.
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