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Після перемоги статки Трампа збільшилися на майже 300 мільйонів доларів

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Після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа його статки збільшилися на майже 300 мільйонів доларів завдяки зростанню акцій Trump Media & Technology Group.

Про це повідомляє Forbes.

У середу акції компанії виросли майже на 8%, піднявшись до майже $37 за акцію. На передринкових торгах вони навіть перевищили позначку в $40.

Трамп володіє приблизно 57% акцій Trump Media, що еквівалентно 114,75 мільйонам акцій. За останню добу їхня вартість підвищилася на 290 мільйонів доларів, досягнувши позначки $4,1 мільярда. Це стрімке зростання сталося після нестабільної торгової сесії у вівторок, коли акції спершу піднялися на 18,6% до $40,74, а згодом трохи знизилися.

Незважаючи на нещодавнє зростання, компанія звітувала про збитки в розмірі $19,2 мільйона за третій квартал та про зниження доходу на 5,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте в жовтні акції Trump Media загалом зросли на 119%, досягнувши пікового значення $54,68 — найвищої ціни з червня.

Згідно з останніми оцінками Forbes, статок Трампа наразі становить $6,3 мільярда. Хоча його капітал останні місяці зазнавав коливань, це підвищення наблизило показник до $8 мільярдів, що є максимумом з моменту виходу Trump Media на біржу в березні.

Акції Trump Media активно змінюються впродовж президентської кампанії Трампа. Після виходу на біржу через зворотне злиття їхня вартість спочатку сягнула $10 мільярдів, але згодом різко впала, створюючи перешкоди для продажу часток великим акціонерам, включаючи Трампа.

Під час його кампанії акції зростали та падали, включно з стрибком після дебатів з президентом Джо Байденом. Вартість частки Трампа в компанії Trump Media & Technology Group впала на 900 мільйонів доларів після того, як 21 липня віце-президент Камала Гарріс оголосила про свою участь у президентській гонці.

Однак останніми тижнями акції стрімко зросли на фоні позитивних прогнозів щодо виборів.

Перемога Трампа може підштовхнути євро до паритету з доларом. Європейська валюта впала на 2,1%, "готуючись до найбільшого падіння з 2016 року". Низка аналітиків попереджають, що падіння протягом найближчих місяців може досягти рівня, коли за один євро можна купити один долар, пише Bloomberg.

Курс біткоїна сьогодні досяг $75,36 тис., встановивши новий історичний рекорд. Станом на 17:00 він опустився до позначки $74,6 тис.

Ф'ючерси, прив'язані до індексів S&P 500 і Dow Jones, досягли рекордних максимумів після того, як Трамп оголосив про перемогу. Водночас китайський юань та фондові ринки Китаю різко обвалились, оскільки перспектива його президентства Трампа та контролю республіканців над Конгресом США ризикує посилити напруженість між країнами.

CEO Coinbase Брайан Армстронг зазначив, що вибори в США продемонстрували історичний успіх криптовалютної тематики, оскільки рекордна кількість кандидатів, які підтримують криптовалюти та блокчейн, була обрана до Палати представників та Сенату.

Акції виробника електромобілів Tesla, що котируються на Франкфуртській фондовій біржі, зросли більш ніж на 14% на відкритті торгів після промови Трампа.

Акції JPMorgan і Goldman Sachs підвищилися на 7,5% на премаркеті в середу.

Швейцарська глобальна фінансова компанія UBS і британський багатонаціональний універсальний банк Barclays очікують, що тарифи та більший дефіцит змусять Федеральну резервну систему США підтримувати високі процентні ставки, і це принесе користь банкам.

Трамп
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