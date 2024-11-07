45% іноземних студентів, що навчаються у Польщі, є громадянами України

Станом на кінець 2023-2024 навчального року в польських вищих навчальних закладах навчалися орієнтовно 102,7 тис. іноземних студентів. Серед них 45,5 тис. (45%) – громадяни України. Про це повідомило Міністерство науки і вищої освіти Польщі у відповідь на запит «Укрінформу».
За даними відомства, минулого року до польських вишів вступили 19,9 тис. українських студентів. Більшість із них місцем навчання обрали приватні заклади. «Кількість громадян України, яких прийняли на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі осіб», – йдеться у повідомленні.
З них 11,9 тис. навчалися у приватних вишах, 7,8 тис. – у державних, а 0,2 тис. – у церковних університетах.
У Міністерстві пояснили, що, за спеціальним законом Польщі, у зв’язку із російською агресією громадяни України можуть безкоштовно здобувати вищу освіту в польських державних навчальних закладах, якщо вчаться на денній формі польською мовою.
Також українці можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання.
Крім того, загальні правила для іноземних студентів у Польщі передбачають, що громадяни України можуть отримувати стипендії ректора, виплати для людей з інвалідністю та іншу фінансову допомогу.
До слова, чотири роки дистанційного навчання для українських студентів та учнів шкіл є надзвичайно травматичними. Про це сказала колишня міністерка освіти і науки України (2016-2019) Лілія Гриневич.
«Маємо проблему з навчальними втратами серед підлітків. Навіть дорослій людині не завжди легко змусити себе уважно слухати лекцію. Навчальні втрати накопичуються: ти не знаєш одного, потім не можеш зрозуміти іншого, і зрештою просто опускаєш руки. Опускати руки в цій ситуації не можна ні в якому разі», – додала вона.
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