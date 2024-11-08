У МЗС відмовляються коментувати публікації ЗМІ про нібито пропозиції оточення Трампа про врегулювання війни в Україні

У Міністерстві закордонних справ України відмовляються коментувати публікації ЗМІ про нібито пропозиції, які оточення Дональда Трампа пропонує йому для врегулювання війни в Україні.
Про це на брифінгу в четвер, 7 листопада, сказав речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".
За словами Тихого, у Києві не бачать підстав в обговоренні "речей, які поширюються у ЗМІ, що не представляють офіційних позицій чи пропозицій та є просто чиїмось думками, поширеними у ЗМІ".
"Тому не вдаватимусь у деталі та спекулювати стосовно того, чи можемо ми прийняти або не прийняти якісь там речі", – додав він.
Водночас Тихий наголосив на тому, що Україна підтримує "тісний контакт" з командою Трампа та його оточенням, як і з Республіканською партією, і в "найближчі тижні та місяці" очікується ще більше контактів між ними – зокрема і стосовно війни в Україні.
За словами речника МЗС, Київ і далі виступає за врегулювання війни на основі "формули миру", який Зеленський особисто представив Дональду Трампу під час зустрічі у вересні.
"План перемоги" – це вулиця з двостороннім рухом, вигідна для обох сторін, України та партнерів, а не лише для США, і він був розроблений саме таким чином, щоб показати, що Україна приносить додаткову цінність за столом переговорів", – зазначив Тихий.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023