Зеленський: Нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах

Президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті заявив, що Україна потребує достатньої кількості зброї, а не підтримки у переговорах із росією.
Слова з виступу опублікувала пресслужба глави держави.
Йдеться про зустріч лідерів країн-учасниць Європейської політичної спільноти, куди прибув і президент України.
Зеленський у виступі подякував усім за підтримку українського народу, проте наголосив, що українці захищаються не від російських слів, а від військових нападів.
"Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше", - повідомив він.
Оскільки російський диктатор володимир путін думає тільки про війни й не зміниться, його можна стримати виключно тиском.
"На тематичних конференціях вже обговорено кожен пункт Формули миру. Ядерна безпека, продовольча безпека, енергетика, повернення в'язнів і депортованих в Україну, і повне дотримання міжнародного права, і багато іншого. Нам треба підштовхнути росію до цього. І справедливий мир стане нашою спільною перемогою. План перемоги у вас на столі. Тож Україна першою запропонувала змінити нашу спільну стратегію задля досягнення - і якнайшвидше - справедливого миру", - заявив він у виступі.
Через те, що війна відбувається на українській землі, Київ відкритий до будь-яких конструктивних ідей заради досягнення справедливого миру, однак має сам вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для її завершення.
Глава держави зауважив, що швидке членство Фінляндії та Швеції в НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу уявляють гарантовану безпеку не на словах, а через НАТО.
"Україна взяла це до відома", - наголосив український президент.
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