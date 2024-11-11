Ексміністр: США необхідно вжити більше заходів для урізання нафтових доходів росії та Ірану

Сполученим Штатам необхідно посилити фінансові санкції, а також вжити більше заходів для урізання нафтових доходів росії та Ірану.
Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Reuters заявив Стів Мнучін, який працював міністром фінансів США під час першої каденції президента Дональда Трампа.
Мнучін заявив, що не буде приєднуватися до нової адміністрації Трампа, але готовий дати поради своєму наступнику, зокрема щодо посилення санкцій проти Ірану та росії.
За його словами, США потрібно посилити фінансові санкції і вжити більше дій для урізання нафтових надходжень Ірану та росії.
Він зазначив, що санкції проти росії через її війну в Україні були скоріше «заголовками», ніж ефективними.
«росія досі продає багато нафти і газу», - додав Мнучін.
На його думку, також необхідно збільшити видобуток нафти й газу як в США, так і в інших країнах Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення через санкції на поставки з росії та Ірану, а також зберегти ціни на стабільному рівні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023