Ексміністр: США необхідно вжити більше заходів для урізання нафтових доходів росії та Ірану

Сполученим Штатам необхідно посилити фінансові санкції, а також вжити більше заходів для урізання нафтових доходів росії та Ірану.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Reuters заявив Стів Мнучін, який працював міністром фінансів США під час першої каденції президента Дональда Трампа.

Мнучін заявив, що не буде приєднуватися до нової адміністрації Трампа, але готовий дати поради своєму наступнику, зокрема щодо посилення санкцій проти Ірану та росії.

За його словами, США потрібно посилити фінансові санкції і вжити більше дій для урізання нафтових надходжень Ірану та росії.

Він зазначив, що санкції проти росії через її війну в Україні були скоріше «заголовками», ніж ефективними.

«росія досі продає багато нафти і газу», - додав Мнучін.

На його думку, також необхідно збільшити видобуток нафти й газу як в США, так і в інших країнах Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення через санкції на поставки з росії та Ірану, а також зберегти ціни на стабільному рівні.