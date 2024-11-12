Reuters: Перемога Трампа підвищує ймовірність переговорів про завершення війни між росією та Україною

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США підвищує ймовірність переговорів про завершення війни між росією та Україною, а найближчі 4-5 місяців можуть стати ключовими.
Про це пише видання Reuters з посиланням на неназваного українського чиновника, передає УНН.
"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції", - сказав український чиновник виданню.
За його словами, наступні чотири-п’ять місяців будуть ключовими, адже Дональд Трамп, який запевняв, що завершить війну, повертається в Білий дім.
Офіційні особи чекають, кого Трамп обере на свої головні посади в сфері безпеки та оборони, щоб дізнатися, як він формуватиме політику в Україні.
Водночас чиновник заявив, що після перемоги Трампа менш імовірно йтиметься про запрошення України в НАТО, і визнав, що існує ризик того, що Трамп скоротить допомогу.
"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена спробує уникнути цього ризику, прискоривши швидкість допомоги", - сказав чиновник.
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