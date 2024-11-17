Урсула фон дер Ляєн: Європа готова до зими, незважаючи на повідомлення рф про припинення поставок газу

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова до зими, незважаючи на повідомлення рф про припинення поставок газу в Австрію.

"путін знову використовує енергетику як зброю. Він намагається шантажувати Австрію і Європу, припиняючи постачання газу. Ми до цього готові і готові до зими", - написала вона в соцмережі Х у суботу.

За її словами, газові сховища в ЄС заповнені.

Глава Єврокомісії зазначила, що Європа єдина в підтримці Австрії.

Як повідомлялося, компанія OMV інформувала про отримання повідомлення від "газпрому" про зупинення поставок російського газу в Австрію з 16 листопада. OMV оголосила про виграш в арбітражному спорі з "газпромом". Присуджену суму в EUR230 млн західна компанія хоче зарахувати в межах чинного контракту на постачання російського газу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що росія знову намагається використовувати постачання газу "як зброю" проти європейських країн.