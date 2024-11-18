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Зеленський: Для України важлива єдність української молоді, яка є невід’ємною частиною міцності держави

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Президент України Володимир Зеленський напередодні Міжнародного дня студента зустрівся з представниками органів студентського самоврядування.

Президент зазначив, що для України важлива єдність української молоді, яка є невід’ємною частиною міцності держави, передає УНН.

«Для нас єдність усієї молоді, хоч де був би сьогодні студент, дуже важлива. Це невід’ємна частина міцності нашої держави. Студентство під час війни – це складні, непрості часи, але дуже важливі для вас і для всієї країни», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що молодь є майбутнім України. Під час зустрічі із президентом було обговорено залучення молоді до роботи в державних інституціях, зокрема в міністерствах, обов’язкове створення військових кафедр у закладах вищої освіти України після війни.

Зеленський
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