Україна отримала понад 700 тисяч євро на придбання протитанкових гранатометів

Чеська компанія передала Україні понад 700 тисяч євро, які будуть направлені на придбання протитанкових гранатометів.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Як розповіли у відомстві, у посольстві України в Чехії відбулась передача компанією STV GROUP символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 тисяч євро.
У МЗС акцентували, що RPG-7 – це зброя, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах.
Посол Василь Зварич зауважив, що передача цієї військової допомоги – "ще один приклад солідарності та підтримки наших чеських друзів".
"Переконаний, що ці гранатомети в руках наших героїчних військових відіграють значну роль в обороні від агресора і захисті людських житів", – додав він.
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