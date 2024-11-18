Зеленський: За останній тиждень рф застосувала проти України понад 900 керованих авіабомб

За останній тиждень рф застосувала для атак по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіабомб та більш ніж 600 ударних дронів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, під час масованої атаки 17 листопада наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей.
«Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях», – наголосив він.
Глава держави зауважив, що держава-терорист вкотре хоче залякати українців відсутністю тепла та світла.
«Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло», – додав Зеленський.
Під час обстрілу України 17 листопада рф здійснила масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України.
Зокрема, окупанти застосували 210 повітряних цілей – 120 ракет повітряного, наземного й морського базування та 90 безпілотників.
Сили ППО ліквідували 144 повітряні цілі – 102 ракети та 42 БпЛА.
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