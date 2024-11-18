Зеленський: У державних інститутах є кадрова криза

У державних інститутах є кадрова криза, оскільки з початком повномасштабного вторгнення рф велика частина кадрів пішла на війну, є втрати серед фахівців, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Щодо кадрової кризи, безумовно вона є. І з початком війни, безумовно, зі зрозумілих справедливих причин велика кількість людей пішла на війну абсолютно героїчно, і ми їм усі вдячні, і вони просто сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що вони великі", - сказав Зеленський під час зустрічі з представниками більше ніж 200 вищих навчальних закладів України в суботу.
Президент зазначив, що "одна людина - це вже велика втрата", а багато українських захисників, які загинули або були поранені, це фахівці різних напрямів із державних інституцій та приватного сектору.
Зеленський додав, що "це все працює разом", оскільки програми, впроваджені міністерствами, виконують кадри разом із людьми, громадським, приватним сектором тощо.
"Та чи інша реформа врешті-решт працює, коли всі інституційно об'єднані, мають мету. Тоді ми маємо високий результат або бажаний результат. Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була", - зазначив глава держави.
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