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Мінагрополітики створило новий сервіс "еРослинництво"

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Міністерство аграрної політики та продовольства України створило новий сервіс "еРослинництво", головною метою якого є запровадження електронної системи реєстрів у галузі рослинництва.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що відповідну постанову №1309 про запуск сервісу прийняв Кабінет міністрів на черговому засіданні. Ця постанова спрямована на виконання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції.

В Мінагро наголошують, що прийняття постанови забезпечить простежуваність у сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин шляхом впровадження електронної системи "еРослинництво".

Складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є База даних сортів, яка складається із взаємоповʼязаних електронних реєстрів:

  • Реєстру заявок;
  • Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
  • Державного реєстру патентів на сорти рослин;
  • Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

Також повідомляється, що частинами першою та другою статті 12 Закону України "Про насіння i садивний матеріал" встановлено, що для належного функціонування системи насінництва та розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем таких державних реєстрів:

  • Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва;
  • Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
  • Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;
  • Реєстр органів з оцінки відповідності.

Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року.

еРослинництво
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