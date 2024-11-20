Зеленський: Україна залучила більше ніж 40 іноземних оборонних компаній до роботи

Україна залучила більше ніж 40 іноземних оборонних компаній до роботи. Крім того, у сфері ОПК працюють понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 тисяч робочих місць.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України.
"Це все - історичне досягнення України, українського народу", - заявив він.
За словами Зеленського, саме міцний оборонно-промисловий комплекс України здатний забезпечити державі самостійність у виборі військової стратегії.
"Наша зброя завжди буде нашим першим гарантом. Ми готуємо для цього надійну фінансову основу. Ми спрямовуємо власні інвестиції у виробництво зброї і залучаємо партнерів", - йдеться в його повідомленні.
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