Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Зеленський доручив виготовити 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. ракет у 2025 році

155

Президент Володимир Зеленський доручив виготовити мінімум 30 тис. далекобійних дронів та щонайменше 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів у 2025 році.

Про це він сказав на представленні Плану Стійкості у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Ми нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. Так само, як і в цьому році, у наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів", — заявив голова держави.

Він зазначив, що триває робота і над ракетною програмою.

"Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще "довгі" "Нептуни". Вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші враження. Дякую вам. Я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет", — додав Президент.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 20 ноября 2024
Вторник, 19 ноября 2024
Понедельник, 18 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023