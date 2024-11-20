Зеленський доручив виготовити 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. ракет у 2025 році

Президент Володимир Зеленський доручив виготовити мінімум 30 тис. далекобійних дронів та щонайменше 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів у 2025 році.
Про це він сказав на представленні Плану Стійкості у Верховній Раді, передають Українські Новини.
"Ми нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. Так само, як і в цьому році, у наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів", — заявив голова держави.
Він зазначив, що триває робота і над ракетною програмою.
"Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще "довгі" "Нептуни". Вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші враження. Дякую вам. Я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет", — додав Президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023