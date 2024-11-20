Зеленський доручив виготовити 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. ракет у 2025 році

Президент Володимир Зеленський доручив виготовити мінімум 30 тис. далекобійних дронів та щонайменше 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів у 2025 році.

Про це він сказав на представленні Плану Стійкості у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Ми нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. Так само, як і в цьому році, у наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів", — заявив голова держави.

Він зазначив, що триває робота і над ракетною програмою.

"Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще "довгі" "Нептуни". Вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші враження. Дякую вам. Я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет", — додав Президент.