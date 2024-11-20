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Зеленський: Якщо США скорочуватимуть фінансування оборони України – ми програємо

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Президент Володимир Зеленський побоюється, що Україна може програти війну, якщо США скоротять військову допомогу.

Він сказав про це в інтерв'ю Fox News.

«Якщо вони скорочуватимуть (фінансування оборони України – ред.), я думаю, ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося і боротимемося. Ми маємо своє виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що його недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми вирішимо, що нам доведеться робити», – сказав Зеленський.

На запитання, чи зможе обраний президент США Дональд Трамп вплинути на путіна, щоб покласти край війні, Зеленський відповів: «Це буде непросто, але я думаю, якщо використати всі важелі, які є у США, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за путіна. Він сильніший. США сильніші. Економіка сильніша. США мають дуже великий вплив».

Він також зазначив, що багато залежить від самого путіна – він може захотіти та закінчити цю війну.

«Але це також залежить від Сполучених Штатів Америки набагато більше. путін слабший за Сполучені Штати Америки. У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і повноваження, і зброя, і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа про те, що він думає зменшити ціни на енергоносії, на нафту, і це потрібно зробити», – додав він.

Зеленський
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