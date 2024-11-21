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НБУ: Банки України видали 681 іпотечний кредит

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Банки України у вересні видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку із посиланням на результати щомісячного опитування банків.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні скоротився порівняно з попереднім місяцем на 1,8%, порівняно з вереснем минулого року – на 0,6%.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла до 8,3% річних з 8,2% у серпні.

Про видачу нової іпотеки у вересні проінформували 12 банків, які кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити у вересні надані в рамках пільгової програми "єОселя".

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у вересні видано:

  • у Києві та Київській області (371 договір на загальну суму 714,8 млн грн, що складає 59,3% від загального обсягу),
  • у Львівській області (38 договорів на 72,3 млн грн)
  • в Одеській області (30 договорів на 47,9 млн грн),
  • у Вінницькій області (25 договорів на 41,9 млн грн).

Під час опитування у жовтні 2024 року відповіді надали 39 банків, частка яких становить 98,9% загального валового іпотечного портфеля станом на кінець 2021 року.

НБУ
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