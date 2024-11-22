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У США попереджають про можливі диверсії росії на оборонних підприємствах

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Розвідка США попереджає про можливі диверсії росії на оборонних підприємствах. Спецслужби рф також активізували злочинну діяльність в ЄС через підпали та кібератаки. У бюлетені Національного центру контррозвідки та безпеки, ФБР і Міністерства оборони йдеться, що для проведення диверсій росія вербуватиме "інсайдерів" оборонної промисловості, передає УНН.

Як зазначається, акти саботажу росія може готувати як у відомствах на території США, так і за кордоном.

Крім того, американська розвідка заявляє про агресивніші методи у діяльності російських спецслужб, зокрема залучення злочинців для організації підпалів, кібератак та інших диверсій у країнах ЄС.

Через це співробітників підприємств застерігають від контактів зі сторонніми особами, своєю чергою американські оборонні компанії мають підвищити пильність і посилити заходи безпеки.

США
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