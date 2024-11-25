Джелял: Важливо, щоб Україна повернула всі окуповані території України

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял заявив – важливо, щоб Україна повернула всі окуповані території України, зокрема Крим.
За його словами, без цього неможливо досягти справжньої перемоги.
Про це Джелял сказав під час Медіаднів-2024 у Києві.
Кримськотатарський політик зазначив, що важливо підтримувати громадян, які перебувають в умовах окупації, та протидіяти ізоляції, нав’язаній російською пропагандою.
«Я доволі прагматична людина. Як я був готовий відсидіти всі 17 років, а може й більше, які мені присудили, так я готовий і до будь-яких викликів. Лише не готовий опускати руки та припиняти боротися за повернення всіх наших територій», – сказав Наріман Джелял.
Визнання окупації є неприйнятним, зазначив політик, наголосивши, що перемир’я чи компроміси можливі лише тимчасово.
Стратегічна мета України залишається незмінною – повне звільнення всіх територій.
«Це логіка, яка дає розуміння, що без Криму не буде України, якою ми хочемо її бачити, в якій ми хочемо жити. Питання не в територіях, а в людях. Хто ми такі, якщо ось так погодимося залишити купу наших громадян у ситуації, коли їх репресують, переслідують, вбивають, заарештовують», – зауважив Джелял.
Наріман Джелял наголосив, що важливо зберігати підтримку для громадян на окупованих територіях. Зокрема, надавати альтернативну інформацію та намагатися протидіяти прагненню росії ізолювати їх.
«Будь-яка людина, яка просто зберігає здоровий глузд в окупації, це вже наша людина», – додав Джелял.
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