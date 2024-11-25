Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Джелял: Важливо, щоб Україна повернула всі окуповані території України

132

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял заявив – важливо, щоб Україна повернула всі окуповані території України, зокрема Крим.

За його словами, без цього неможливо досягти справжньої перемоги.

Про це Джелял сказав під час Медіаднів-2024 у Києві.

Кримськотатарський політик зазначив, що важливо підтримувати громадян, які перебувають в умовах окупації, та протидіяти ізоляції, нав’язаній російською пропагандою.

«Я доволі прагматична людина. Як я був готовий відсидіти всі 17 років, а може й більше, які мені присудили, так я готовий і до будь-яких викликів. Лише не готовий опускати руки та припиняти боротися за повернення всіх наших територій», – сказав Наріман Джелял.

Визнання окупації є неприйнятним, зазначив політик, наголосивши, що перемир’я чи компроміси можливі лише тимчасово.

Стратегічна мета України залишається незмінною – повне звільнення всіх територій.

«Це логіка, яка дає розуміння, що без Криму не буде України, якою ми хочемо її бачити, в якій ми хочемо жити. Питання не в територіях, а в людях. Хто ми такі, якщо ось так погодимося залишити купу наших громадян у ситуації, коли їх репресують, переслідують, вбивають, заарештовують», – зауважив Джелял.

Наріман Джелял наголосив, що важливо зберігати підтримку для громадян на окупованих територіях. Зокрема, надавати альтернативну інформацію та намагатися протидіяти прагненню росії ізолювати їх.

«Будь-яка людина, яка просто зберігає здоровий глузд в окупації, це вже наша людина», – додав Джелял.

Джелял
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 25 ноября 2024
Воскресенье, 24 ноября 2024
Суббота, 23 ноября 2024
Пятница, 22 ноября 2024
Четверг, 21 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023