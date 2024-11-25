Меркель назвала вихід Британії з ЄС "приниженням і ганьбою"

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель написала у своїх мемуарах, що вважає "приниженням і ганьбою" ЄС вихід Британії з Євросоюзу.
Про це йдеться у публікації The Guardian, що наводить витяги з мемуарів, пише "Європейська правда".
У 700-сторінковій книзі, яка вийде у вівторок, близько п'яти сторінок присвячено Brexit і ролі Меркель в переговорах з ексглавою уряду Британії Девідом Кемероном напередодні референдуму. Тоді колишня канцлерка намагалася допомогти Кемерону втримати Британію в ЄС.
Меркель також пише про подальшу угоду про вихід Британії, укладання якої розтягнулося на кілька років, і згадує про те, наскільки розчарованою вона почувалася через результат референдуму про Brexit.
"Для мене результат здавався приниженням, ганьбою для нас, інших членів Європейського Союзу – Сполучене Королівство залишало нас у скрутному становищі. Це змінило вигляд Європейського Союзу в очах світу; ми були ослаблені", – пише Меркель.
Вона каже, що "усюди, де можливо, намагалася допомогти Девіду Кемерону", незважаючи на те, що ризикувала викликати гнів інших лідерів ЄС, які дистанціювалися від нього.
"Моя підтримка його зробила мене аутсайдером серед інших моїх колег... Вплив єврокризи все ще давався взнаки, до того ж мене неодноразово звинувачували у скупості", – пише Меркель.
Brexit, зазначає вона, "продемонстрував у хрестоматійному стилі наслідки, які можуть виникнути, коли прорахунки допущені з самого початку".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023