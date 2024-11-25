NYT: Досi залишається незрозумілим, хто фінансує діяльність команди Трампа в перехідний період

Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, а його інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року. Проте досi залишається незрозумілим, хто фінансує діяльність його команди в перехідний період.
Про це повiдомляє The New York Times.
У виданні зазначають, що новообраний президент поки не підписав угоду з адміністрацією чинного президента Джо Байдена, яка передбачає виділення до 7,2 мільйона доларів із федерального бюджету для підтримки перехідної команди.
Журналісти зазначають, що відмовляючись від підписання угоди, Трамп отримує можливість залучати необмежені кошти від анонімних донорів для покриття витрат на поїздки, оренду офісів та оплату роботи персоналу, який займається підготовкою нової адміністрації.
«Це створює умови, за яких ті, хто хоче здобути прихильність майбутньої адміністрації, можуть робити пожертви напряму обраному президенту. При цьому інформація про жертводавців або їхні потенційні конфлікти інтересів не стане публічною. Крім того, на відміну від фінансування передвиборчих кампаній, пожертвування для перехідної команди дозволено навіть іноземним громадянам», – йдеться в публікації.
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