Шмигаль: Уряд вдосконалив механізм виплат програми “єМалятко”

В межах "Зимової підтримки" уряд схвалив низку рішень. Зокрема, до Дня святого Миколая діти-сироти отримають одноразову допомогу в розмірі тисячі гривень на кожну дитину. Також уряд вдосконалив механізм виплат програми “єМалятко”.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, отримають одноразову допомогу в розмірі тисячі гривень на кожну дитину. Ця ініціатива буде реалізована в рамках програми "Зимова підтримка". Кошти надані ЮНІСЕФ.

Також уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів для її реалізації. Основні цілі стратегії - комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду.

У межах "Зимової підтримки" також буде вдосконалено механізм виплат за програмою "єМалятко".

Зокрема, буде спрощена процедура видачі документів про державну реєстрацію народження у випадку замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника.

Зазначається, що у 2024 році близько 36 тисяч родин вже отримали бейбі-бокси, а для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість "пакунку малюка" на загальну суму 974 млн грн.

Довідка: "єМалятко" - комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини.