Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Правоохоронці розповіли, як убезпечитися від ризиків та загроз насильства в цифровому середовищі

163

Цифрове насильство - серйозна загроза для психічного і фізичного благополуччя. Правоохоронці розповіли, як ідентифікувати насильство в цифровому середовищі, передає УНН.

За даними поліції, у цифровому просторі неможливо захистити себе повністю, але цілком реально убезпечитися від ризиків та загроз, якщо знати як діяти.

Крім того, правоохоронці розповіли, як діяти якщо стикнулися із кібернасильством:

- за можливості, ідентифікуйте особу, яка писала Вам образливі коментарі, пости, повідомлення тощо. Збережіть посилання на її сторінку та скриншот.

- завжди робіть скріншоти контенту чи образ, які, на Вашу думку, мають насильницький контекст.

- напишіть заяву у поліцію або подайде електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua та додайте усю збережену інформацію.

- зверніться за підтримкою до рідних і людей, яким Ви довіряєте.

Крім того, можна звернутися за порадою та допомогою на Урядову гарячу лінію 15-47.

кібернасильство
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 27 ноября 2024
Вторник, 26 ноября 2024
Понедельник, 25 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023