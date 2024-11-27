Правоохоронці розповіли, як убезпечитися від ризиків та загроз насильства в цифровому середовищі

Цифрове насильство - серйозна загроза для психічного і фізичного благополуччя. Правоохоронці розповіли, як ідентифікувати насильство в цифровому середовищі, передає УНН.

За даними поліції, у цифровому просторі неможливо захистити себе повністю, але цілком реально убезпечитися від ризиків та загроз, якщо знати як діяти.

Крім того, правоохоронці розповіли, як діяти якщо стикнулися із кібернасильством:

- за можливості, ідентифікуйте особу, яка писала Вам образливі коментарі, пости, повідомлення тощо. Збережіть посилання на її сторінку та скриншот.

- завжди робіть скріншоти контенту чи образ, які, на Вашу думку, мають насильницький контекст.

- напишіть заяву у поліцію або подайде електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua та додайте усю збережену інформацію.

- зверніться за підтримкою до рідних і людей, яким Ви довіряєте.

Крім того, можна звернутися за порадою та допомогою на Урядову гарячу лінію 15-47.