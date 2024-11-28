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Шмигаль: Половина оборонної частини бюджету на 2025 рік піде на зарплати захисникам

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Половина оборонної частини бюджету на 2025 рік піде на зарплати захисникам. Також буде виділено десятки мільярдів доларів на закупівлю дронів та модернізацію вітчизняного ОПК.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що 60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони. Наступного року на армію витратять понад 2,2 трлн грн – набагато більше, ніж був бюджет країни у мирні часи.

«Половина оборонного бюджету становить зарплата наших захисників і захисниць. 739 млрд грн передбачено на виробництво та купівлю військової техніки та зброї. Майже 47 млрд грн спрямуємо на закупівлю дронів і 55 млрд грн — на модернізацію ОПК», – повідомив Шмигаль.

Прем’єр додав, що Україна фінансує свою армію самостійно, а від партнерів залучає гроші на цивільну частину бюджету.

«Розуміємо, з яких джерел надходитимуть ці кошти і як покриватимемо всі видатки», – зазначив Шмигаль.

Шмигаль
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