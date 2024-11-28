Шмигаль: Половина оборонної частини бюджету на 2025 рік піде на зарплати захисникам

Половина оборонної частини бюджету на 2025 рік піде на зарплати захисникам. Також буде виділено десятки мільярдів доларів на закупівлю дронів та модернізацію вітчизняного ОПК.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що 60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони. Наступного року на армію витратять понад 2,2 трлн грн – набагато більше, ніж був бюджет країни у мирні часи.
«Половина оборонного бюджету становить зарплата наших захисників і захисниць. 739 млрд грн передбачено на виробництво та купівлю військової техніки та зброї. Майже 47 млрд грн спрямуємо на закупівлю дронів і 55 млрд грн — на модернізацію ОПК», – повідомив Шмигаль.
Прем’єр додав, що Україна фінансує свою армію самостійно, а від партнерів залучає гроші на цивільну частину бюджету.
«Розуміємо, з яких джерел надходитимуть ці кошти і як покриватимемо всі видатки», – зазначив Шмигаль.
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