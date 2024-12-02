Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Шмигаль: Україна суттєво збільшила потужності ОПК, слід забезпечити необхідні інвестиції

119

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у неділю зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас і комісаром з розширення Мартою Кос, які прибули до Києва з візитом, та обговорив із ними питання євроінтеграції, оборонної підтримки і санкцій проти рф.

Про це повідомляється на урядовому порталі в неділю.

"Цей перший візит у перший день на нових посадах є жестом непохитної підтримки та солідарності керівництва Євросоюзу з нашою державою в боротьбі з російською тиранією", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна потребує достатньої кількості зброї для перемоги, а не лише для стримування рф. Тому важливою темою розмови стало питання оборонної підтримки.

"Україна суттєво збільшила потужності оборонно-промислового комплексу. Слід забезпечити необхідні інвестиції, зокрема за прикладом данської моделі, щоб продовжити нарощування української оборонної спроможності", - наголосив він.

Сторони також обговорили важливі деталі до 15-го пакету санкцій Європейського Союзу проти рф. Як зазначив Шмигаль, Україна розраховує, що всі суверенні активи рф на території ЄС будуть конфісковані, а санкційний тиск на агресора надалі посилюватиметься. Такі рішення, за його словами, стануть сигналом для рф та решти світу, що союзники чітко налаштовані на перемогу нашої держави.

Учасники зустрічі також зосередилися на подальших кроках щодо євроінтеграції. Сторони обговорили інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС на стадії переговорів, зокрема питання лібералізації торгівлі з ЄС. "Наша мета на період до вступу України до ЄС - максимально лібералізувати торгівлю на рівні не меншому, ніж чинні автономні торговельні преференції. Також, угода АСАА та режим внутрішнього ринку для послуг роумінгу мають стати пілотними проєктами повної правової інтеграції України в промисловому та телекомунікаційному секторах", - наголосив Шмигаль.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 2 декабря 2024
Воскресенье, 1 декабря 2024
Суббота, 30 ноября 2024
Пятница, 29 ноября 2024
Четверг, 28 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023