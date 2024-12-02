Шмигаль: Україна суттєво збільшила потужності ОПК, слід забезпечити необхідні інвестиції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у неділю зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас і комісаром з розширення Мартою Кос, які прибули до Києва з візитом, та обговорив із ними питання євроінтеграції, оборонної підтримки і санкцій проти рф.

Про це повідомляється на урядовому порталі в неділю.

"Цей перший візит у перший день на нових посадах є жестом непохитної підтримки та солідарності керівництва Євросоюзу з нашою державою в боротьбі з російською тиранією", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна потребує достатньої кількості зброї для перемоги, а не лише для стримування рф. Тому важливою темою розмови стало питання оборонної підтримки.

"Україна суттєво збільшила потужності оборонно-промислового комплексу. Слід забезпечити необхідні інвестиції, зокрема за прикладом данської моделі, щоб продовжити нарощування української оборонної спроможності", - наголосив він.

Сторони також обговорили важливі деталі до 15-го пакету санкцій Європейського Союзу проти рф. Як зазначив Шмигаль, Україна розраховує, що всі суверенні активи рф на території ЄС будуть конфісковані, а санкційний тиск на агресора надалі посилюватиметься. Такі рішення, за його словами, стануть сигналом для рф та решти світу, що союзники чітко налаштовані на перемогу нашої держави.

Учасники зустрічі також зосередилися на подальших кроках щодо євроінтеграції. Сторони обговорили інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС на стадії переговорів, зокрема питання лібералізації торгівлі з ЄС. "Наша мета на період до вступу України до ЄС - максимально лібералізувати торгівлю на рівні не меншому, ніж чинні автономні торговельні преференції. Також, угода АСАА та режим внутрішнього ринку для послуг роумінгу мають стати пілотними проєктами повної правової інтеграції України в промисловому та телекомунікаційному секторах", - наголосив Шмигаль.