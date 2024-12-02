Зеленський: Україна ніколи не підіймала питання залучення військ іноземних держав-партнерів у війну

Частина партнерів України може припинити свою підтримку, якщо українська сторона підніме питання залучення іноземних військ цих країн до війни з росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресбрифінгу за підсумками зустрічі з головою Євроради Антоніу Коштою.

Голова держави наголосив, що Україна ніколи не підіймала питання залучення військ іноземних держав-партнерів у війну, оскільки це могло призвести до наслідків.

«Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми були б раді (подібній підтримці, – Ред.) проти російського вторгнення. Бо він (російський диктатор володимир путін, – Ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ведемо війну самостійно. Звісно, за допомогою партнерів, але ми самі…. І якщо я підніму це питання з ЄС, з НАТО і скажу, що “будь ласка, нам потрібні ваші війська”, тоді одразу половина наших союзників припинять свою підтримку», – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що саме через таку можливу реакцію партнерів Україна не може ризикувати, виступаючи із подібними заявами.

Перед цим французька газета Le Monde повідомила про нібито таємні обговорення питання відправки збройних сил Франції та Великої Британії в Україну, оскільки змінилась ситуація із Сполученими Штатами. За повідомленням газети, ці розмови мали місце, насамперед, між Лондоном та Парижем.

Втім голова МЗС Великої Британії згодом заперечив, що Лондон розглядає подібні ініціативи.

Водночас перед публікацією матеріалу Le Monde, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вказував, що не може виключити імовірності відправлення військ Франції на війну в Україну.