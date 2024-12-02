Муженко: У разі виходу ЗСУ з території Курської області російська армія перейде у наступ на територію України

У разі виходу Збройних сил України з території Курської області російської федерації ті підрозділи російської армії, які зараз сформовані в Курській області, перейдуть у наступ на територію України, зокрема у напрямку Сум.
Про це заявив начальник Генерального штабу-головнокомандувач Збройних Сил України у 2014-2019 роках генерал Віктор Муженко в інтерв'ю виданню "Факти та коментарі".
"Відразу під загрозу потрапляють Суми. Причому йдеться не лише про удари з повітря та обстріли, але вже й про безпосередню загрозу можливих дій російських військ на тому напрямку. А на території Курської області ми маємо можливість маневрувати", - вважає він.
На переконання Муженка, ЗСУ, маючи меншу кількість сил і засобів, може стримувати значно більшу угруповання противника, завдаючи йому втрат, і створивши росіянам проблему не лише іміджевого характеру, а й демонструючи їхню нездатність звільнити ту невелику частину території, яка зараз перебуває під контролем України.
"Курська операція — це якраз доля Сум та Запоріжжя. Якби вона мала трохи іншу форму проведення, на кшталт рейду, тоді було б можливо через два-три тижні після її початку, тобто десь наприкінці серпня, здійснити вихід на територію України і не чекати на цьому напрямі якоїсь ескалації чи якогось потужного російського наступу… А сьогодні вже про вихід, гадаю, не повинно йтися однозначно. Потрібно утримувати на цій території відповідні рубежі, ведучи маневрену оборону" , - переконаний генерал.
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