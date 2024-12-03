Шмигаль спрогнозував, скільки українців скористуються програмою "єПідтримка"

Програмою зимової "єПідтримки" скористаються близько 9 млн українців, прогнозує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"За ці три місяці ми очікуємо, що зареєструються всі люди, які цього потребуватимуть. Зараз складно оцінювати. У попередніх програмах у нас кількість людей коливалася від 9 млн у перший раз до 4,7 млн у перші тижні війни. Тому, беручи до уваги, що першого разу ми мали 9 млн людей, то очікуємо, що кількість буде зіставною. Можливо, більше, можливо, в цих межах", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону.
Прем'єр повідомив, що наразі заявки на отримання зимової "єПідтримки" подали вже 3,2 млн громадян.
Як повідомлялося, заявку на отримання 1 тис. грн за програмою зимової "єПідтримки" можна буде подати через "Дію" протягом зими 2024/2025, а витратити кошти протягом 2025 року. Зокрема, витратити допомогу можна буде на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг або ж переспрямувати кошти на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони чи волонтерського фонду.
У грудні 2021 року уряд уперше запустив програму "єПідтримка", у межах якої кожен українець, який отримав дві дози вакцини від COVID-19, отримав 1 тис. грн. Тоді найбільше коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, було витрачено на придбання книжок - менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн.
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