Зеленський: Нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України не останні

Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України «не останні».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це глава Української держави повідомив під час спільного підходу до преси з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

На прохання журналіста прокоментувати останні кадрові зміни у Збройних Силах України, він відповів: «У нас є План стійкості в середині нашої держави, і обороноздатність, наше військо є одним із пріоритетних його пунктів. Там є конкретні реформи, конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше».