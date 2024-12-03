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Зеленський: Нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України не останні

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Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України «не останні».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це глава Української держави повідомив під час спільного підходу до преси з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

На прохання журналіста прокоментувати останні кадрові зміни у Збройних Силах України, він відповів: «У нас є План стійкості в середині нашої держави, і обороноздатність, наше військо є одним із пріоритетних його пунктів. Там є конкретні реформи, конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше».

Зеленський
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