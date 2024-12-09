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Трамп: Нинішня система громадянства за правом народження є смішною

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Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, імовірно, змінить Конституцію.

В інтервʼю телеканалу NBC News політик заявив, що хоче скасувати громадянство за правом народження, передбачене 14-ю поправкою.

"Йдеться про те громадянство, яке отримали всі іноземці, що народились на території США. Трамп також наголосив, що потрібно щось зробити з мрійниками - іммігрантами, які приїхали до США в дитячому віці", - йдеться в повідомленні.

За словами Трампа, нинішня система громадянства за правом народження є смішною. Він планував її змінити ще за часів свого попереднього правління, проте не встиг через пандемію Covid-19. Політик заявив, що для цього ймовірно треба буде змінити Конституцію США.

"Ми повинні щось зробити з цими мрійниками. Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити", - зазначив Трамп.

Трамп
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