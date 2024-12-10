Foreign Affairs: Якщо західні санкції стануть ще більш жорсткими, криза може змусити путіна піти на переговори з Україною

Економіка є слабким місцем країни-агресора росії. Якщо західні санкції стануть ще більш жорсткими, криза може змусити диктатора володимира путіна піти на переговори з Україною. Про це пише видання The Foreign Affairs у понеділок, 9 грудня.

москва вважає, що має на своєму боці імпульс і не готова йти на компроміс. Київ тим часом продовжує боротьбу і не налаштований на капітуляцію. Перетворення прагнення Трампа припинити війну на стабільне врегулювання вимагатиме від Заходу спершу посилення тиску на москву, щоб отримати важелі впливу за столом переговорів. В іншому випадку поспішне припинення вогню на дуже вигідних для росії умовах може просто стати короткою паузою, перш ніж кремль потягнеться до більшого.

"На щастя для Заходу, росія має критично вразливе місце: її економіку. Багато спостерігачів прийняли лінивий наратив про те, що санкції, запроваджені проти москви на початку війни, не спрацювали, і що її економіка переживає. Насправді санкції завдали значної шкоди та зменшили простір для політичного маневру кремля, і тепер російська економіка зазнає небезпечних спотворень, оскільки витрати на конфлікт накопичуються", - йдеться у матеріалі.

За інформацією видання, у жовтні росія зазнавала 1500 втрат на день. Крім того, російський бюджет з'їдають витрати на війну проти України. Якщо скоротити енергетичні доходи москви, то агресор може зіткнутися з економічною та військовою кризою. Завдяки затягуванню санкційної петлі воєнні зусилля рф стануть менш стійкими у фінансовому плані, а через внутрішнє невдоволення та погіршення економічних умов путін може відчути тиск, щоб прийняти умови, більш сприятливі для України.

"Вашингтон і його європейські партнери можуть діяти негайно, скориставшись тижнями, що залишилися в адміністрації президента США Джо Байдена, щоб натиснути на доступ росії як до доходів від енергії, так і до імпорту технологій", - пише видання.