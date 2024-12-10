Зеленський: Україна звертатиметься до західних партнерів за укомплектацією бойових бригад

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звертатиметься до західних партнерів за укомплектацією українських бойових бригад. Першою звернення отримає Франція, яка вже повноцінно оснастила та підготувала бійців ЗСУ.
Про це глава держави сказав під час зустрічі із прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.
«Дуже важливо обговорити і з естонською, і з британською сторонами, і з нашими друзями підготовку, допомогу українським бригадам у комплектуванні. Ми здобули позитив від французької сторони. Зараз ми говоритимемо з Францією щодо комплектування нової бригади», – зазначив президент.
Зеленський додав, що партнери у Німеччині також позитивно відреагували на заклик Києва із цією потребою. Хоча, як відверто зауважив президент, військові бригади ЗСУ на німецькій території готують саме Сполучені Штати.
«Тобто, ми вже раніше зверталися до наших партнерів, і разом, наприклад, з Естонією, з Литвою, Латвією ми дуже хочемо, щоб нам допомогли укомплектувати ще одну бригаду», — резюмував український гарант, наголосивши, що це дуже важлива частина військової допомоги, оскільки Україна не має наміру здаватися окупантам.
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