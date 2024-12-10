Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит того, яких змін потребує військова система, зокрема щодо нових кадрових змін. Про це він повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.
За його словами, якісна підготовка українських військових – пріоритет.
"Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів", – заявив глава держави.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, а новий заступник глави Офісу президента Павло Паліса доповів про суми прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів.
"Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо", – наголосив Зеленський.
У зв'язку з цим він доручив прем'єру Денису Шмигалю найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – "на порядок збільшити".
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