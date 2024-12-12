Зеленський: Для досягнення реального миру в Україні потрібні рішучість США і єдність Європи

Розмови про війну, яку рф веде проти України, не можна вести без неї, для досягнення реального миру потрібні рішучість США і єдність Європи, відреагував президент України Володимир Зеленський на телефонний дзвінок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана володимиру путіну.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

За його словами, "не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх". Президент додав, що саме єдність у Європі завжди приносить успіх. "Розмови про війну проти України, яку веде росія, не можуть відбуватися без України", - наголосив Зеленський.

Він подякував обраному президенту США Дональду Трампу та багатьом лідерам Європи, з якими працює Україна, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру.