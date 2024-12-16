Зеленський: Україна може допомогти Сирії у рамках гуманітарної програми

Президент України Володимир Зеленський обговорив програму "Grain from Ukraine" ("Зерно з України") з МЗС та МінАгро: Україна може допомогти Сирії у рамках гуманітарної програми, підкреслив президент.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу президента Зеленського.

«Сьогодні обговорив з нашими урядовцями, з Міністерством закордонних справ та МінАгро питання про продовольчу допомогу в рамках програми "Зерно з України". Зокрема - допомога для Сирії», - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що це наша гуманітарна програма, яка зробила багато вже для стабілізації у складних регіонах світу.

«Зараз ми можемо допомогти сирійцям: українською пшеницею, борошном, олією, нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки. Координуємося з партнерами та сирійською стороною. Вирішуємо щодо логістики. Обов'язково підтримуємо цей регіон, щоб спокій став для нас опорою в русі до реального миру», - зазначив Володимир Зеленський.