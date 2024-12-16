Адміністрація Трампа готова ретельно розглянути припинення вогню в Україні

Адміністрація республіканця Дональда Трампа, який виграв президентські вибори у США, готова ретельно розглянути припинення вогню як перший крок для закінчення бойових дій у повномасштабній війні росії проти України.

Про це заявив Майк Волц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки, в інтерв’ю CBS News.

Майкл Волц прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Трампом у Флориді. Після неї угорський політик зателефонував російському диктатору володимиру путіну та запропонував “різдвяне перемир’я” Україні.

Журналістка запитала у Майкла Волца, чи було якесь повідомлення Орбану від Трампа.

За словами Волца, Орбан регулярно спілкується з росіянами та має добрі стосунки з Трампом. Він заявив, що весь світ захоче побачити припинення бойових дій на Сході України.

Майкл Волц запевняє, що якщо першим кроком стане припинення вогню, то команда Трампа ретельно розгляне, що саме це означатиме. Водночас він не уточнив, чи йдеться про заяву Орбана.

«Ми продовжимо говорити. Трамп ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна закінчилася», – наголосив Майкл Волц.

У середині грудня відбулася розмова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора володимира путіна.