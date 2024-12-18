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Цього року до новорічних свят обсяги заготівлі ялинок та сосен суттєво скоротилися

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В Україні стартував щорічний продаж ялинок. Лісогосподарські підприємства активно готуються до свят, вирощуючи та заготовляючи новорічні дерева на спеціальних плантаціях.

Факти ICTV дізнавалися, за скільки можна придбати новорічну ялинку у 2024 році та чи вдарить це по гаманцях українців.

Цього року, через вплив повномасштабної війни, обсяги заготівлі ялинок та сосен суттєво скоротилися і становлять близько 200 тисяч дерев, що майже вдвічі менше порівняно з довоєнними показниками. Щоби зберегти лісові ресурси та забезпечити населення екологічно чистими новорічними деревами, лісівники пропонують широкий асортимент ялинок, зокрема варіанти в горщиках, які можна висадити після свят.

Найвигіднішим варіантом буде відвідати лісництво або спеціалізований торговий майданчик при лісгоспі. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, тут ціни на ялинки зазвичай нижчі, ніж на інших торгових майданчиках.

За даними Міндовкілля, цьогоріч вартість ялинки висотою 1 метр стартує приблизно від 135 гривень, але точна ціна може варіюватися залежно від регіону та виду дерева.

Щоб дізнатися точні адреси та контактні дані пунктів продажу новорічних дерев, рекомендуємо відвідати сторінку Державного підприємства Ліси України у соціальній мережі Facebook або на офіційному сайті.

Кожне дерево, яке потрапляє на ринок, повинно мати спеціальну бирку зі штрихкодом. Цей штрихкод містить унікальний код, за яким можна відстежити повну історію ялинки: де вона була зрубана, хто її заготовив і куди спрямовуються кошти від продажу.

Перевірити легальність ялинки дуже просто. Достатньо зайти на сайт і ввести номер штрихкоду з бирки. Система надасть вам детальну інформацію про походження дерева.

Купуючи ялинку з легальним маркуванням, ви не тільки прикрашаєте свій дім до свят, а й підтримуєте збереження лісових ресурсів і розвиток місцевих громад. Тож, щоб дізнатися, у скільки українцям обійдеться ялинка у 2024 році, варто звернутися до легальних пунктів продажу новорічних дерев.

За самовільне вирубування новорічних дерев передбачена сувора відповідальність. Це стосується як адміністративних, так і кримінальних правопорушень. Крім того, у святковий період – із грудня до січеня – розмір штрафу за незаконну рубку хвойних дерев значно збільшується, а саме в три рази.

ялинка
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