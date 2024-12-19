Українцям нагадали, як перевірити кадастровий номер земельної ділянки

Кожен шматок землі в Україні має унікальний ідентифікатор – кадастровий номер. Це своєрідний паспорт для землі, який містить всю необхідну інформацію про неї.
Факти ICTV дізнавалися, як можна перевірити кадастровий номер земельної ділянки.
Цей номер є основою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку. Завдяки йому ведеться облік, інформація щодо характеристик та власників. При купівлі-продажу, даруванні, спадкуванні та інших операціях з землею кадастровий номер є обов’язковим.
Відсутність кадастрового номера свідчить про те, що ділянка не пройшла державну реєстрацію і не внесена до Державного земельного кадастру. Отже продати, подарувати, заставити таку землю неможливо, оскільки вона не має офіційного статусу.
Як перевірити кадастровий номер земельної ділянки:
Система покаже точне місцезнаходження ділянки на мапі, її площу, цільове призначення (наприклад, для ведення особистого селянського господарства, будівництва житлового будинку) та інші важливі дані.
Перевірити місце розташування земельної ділянки, а також її призначення, використовуючи номер, можна на сайті Опендабот:
Для цього необхідно ввести цифрову комбінацію у Публічну кадастрову карту України та натиснути значок пошуку.
Після цього ви отримаєте карту з позначенням земельної ділянки, а також усю інформацію щодо її призначення.
Що можна дізнатися за допомогою кадастрової карти:
Як перевірити ділянку, якщо немає кадастрового номера
За відсутності номера, можна спробувати знайти землю за її адресою. Для цього потрібно ввести область, район, населений пункт і приблизне місцезнаходження. Однак цей спосіб може бути менш точним.
Ви зможете переконатися, що саме ви є власником цієї ділянки. Можливо, ви знайдете помилки у документах або дізнаєтесь про обмеження у використанні землі.
Інформація про ділянку допоможе у плануванні будівництва, продажу або інших операцій з нерухомістю.