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Українцям нагадали, як перевірити кадастровий номер земельної ділянки

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Кожен шматок землі в Україні має унікальний ідентифікатор – кадастровий номер. Це своєрідний паспорт для землі, який містить всю необхідну інформацію про неї.

Факти ICTV дізнавалися, як можна перевірити кадастровий номер земельної ділянки.

Цей номер є основою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку. Завдяки йому ведеться облік, інформація щодо характеристик та власників. При купівлі-продажу, даруванні, спадкуванні та інших операціях з землею кадастровий номер є обов’язковим.

Відсутність кадастрового номера свідчить про те, що ділянка не пройшла державну реєстрацію і не внесена до Державного земельного кадастру. Отже продати, подарувати, заставити таку землю неможливо, оскільки вона не має офіційного статусу.

Як перевірити кадастровий номер земельної ділянки:

  • Знайдіть номер, який вказаний у документах на землю (державний акт, витяг з Державного земельного кадастру).
  • Зайдіть на сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та введіть цифри у пошукову строку Публічної карти і натисніть Enter.

Система покаже точне місцезнаходження ділянки на мапі, її площу, цільове призначення (наприклад, для ведення особистого селянського господарства, будівництва житлового будинку) та інші важливі дані.

Перевірити місце розташування земельної ділянки, а також її призначення, використовуючи номер, можна на сайті Опендабот:

Для цього необхідно ввести цифрову комбінацію у Публічну кадастрову карту України та натиснути значок пошуку.

Після цього ви отримаєте карту з позначенням земельної ділянки, а також усю інформацію щодо її призначення.

Що можна дізнатися за допомогою кадастрової карти:

  • точне місцезнаходження ділянки на мапі;
  • площу ділянки;
  • цільове призначення;
  • наявність обмежень у використанні;
  • інформацію про власника (для державних і комунальних земель).

Як перевірити ділянку, якщо немає кадастрового номера

За відсутності номера, можна спробувати знайти землю за її адресою. Для цього потрібно ввести область, район, населений пункт і приблизне місцезнаходження. Однак цей спосіб може бути менш точним.

Ви зможете переконатися, що саме ви є власником цієї ділянки. Можливо, ви знайдете помилки у документах або дізнаєтесь про обмеження у використанні землі.

Інформація про ділянку допоможе у плануванні будівництва, продажу або інших операцій з нерухомістю.

земельна ділянка, кадастровий номер
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