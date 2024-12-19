Зеленський: Коли ми починаємо бити по території рф, путін зменшує кількість ударів по Україні

Коли Київ починає бити по території російської федерації російський диктатор володимир путін зменшує кількість ударів по Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Parisien.
«Безумовно, росія і б'є, і буде бити далі по розподільчих станціях, і буде бити також по газосховищах тощо. Ну будемо захищати як можемо», – каже він.
Зеленський зауважив, що Україні треба більше систем протиповітряної оборони, більше побудови фізичного захисту, а також більше далекобійних можливостей для військових.
«Тому що путін зменшує удари по Україні в той момент, коли ти починаєш бити по території рф. Він дуже боїться, що його суспільство буде цим незадоволено. Він дуже боїться, що він може втратити електрику і газопостачання. З такими варварами треба діяти зрозумілими для нього методами», – наголосив очільник України.
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