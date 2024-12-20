Зеленський підтримав ідею Макрона щодо європейського військового контингенту в Україні

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів ЄС висловив підтримку ідеї французького президента Емманюеля Макрона щодо європейського військового контингенту як складової гарантій безпеки для України.
Як повідомляє "Європейська правда", текст виступу Зеленського опублікувала пресслужба Офісу президента.
"Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо військового контингенту в Україні в межах цих гарантій і закликаємо інших партнерів приєднатися до цих зусиль, це допоможе покласти край війні", – заявив він.
Зеленський вчергове наголосив, що для України неприйнятний результат потенційних перемовин, який означатиме просто призупинення бойових дій, оскільки це вигідно лише росії.
Він висловив очікування, що з офіційним вступом на посаду новий президент США Дональд Трамп активізує зусилля для завершення війни.
"Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом… Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію", – вважає Зеленський.
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