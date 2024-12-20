Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити санкції проти "росатома"

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського Союзу чинити тиск на інші частини російської економіки, зокрема, - запровадити санкції проти "росатома".

Про це він заявив у своєму виступі на засіданні Євроради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Санкції проти росії посилюються, і цього року ми домоглися значного прогресу в боротьбі з її тіньовим танкерним флотом - ми маємо завадити путіну використати його для фінансування війни та прибрати ці старі судна з європейських і міжнародних вод, щоб запобігти розливам нафти. Ми також маємо чинити тиск на інші частини російської економіки та експорту енергоносіїв, включно із запровадженням санкцій проти "росатома" - ще одного інструменту російської агресії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно продовжувати нарощувати виробництво зброї та розширювати промисловий потенціал Європи.

Зеленський подякував усім партнерам, які вже інвестують в українське оборонне виробництво, зокрема, на безпілотники та артилерію, а також тим, хто зберігає сильні оборонні бюджети.

"Це матиме вирішальне значення і наступного року - постачання зброї, нарощування виробництва та посилення санкцій проти росії, щоб підштовхнути її керівництво до дипломатії. Європа має залишатися сильною", - наголосив президент.