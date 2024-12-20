Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити санкції проти "росатома"

113

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського Союзу чинити тиск на інші частини російської економіки, зокрема, - запровадити санкції проти "росатома".

Про це він заявив у своєму виступі на засіданні Євроради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Санкції проти росії посилюються, і цього року ми домоглися значного прогресу в боротьбі з її тіньовим танкерним флотом - ми маємо завадити путіну використати його для фінансування війни та прибрати ці старі судна з європейських і міжнародних вод, щоб запобігти розливам нафти. Ми також маємо чинити тиск на інші частини російської економіки та експорту енергоносіїв, включно із запровадженням санкцій проти "росатома" - ще одного інструменту російської агресії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно продовжувати нарощувати виробництво зброї та розширювати промисловий потенціал Європи.

Зеленський подякував усім партнерам, які вже інвестують в українське оборонне виробництво, зокрема, на безпілотники та артилерію, а також тим, хто зберігає сильні оборонні бюджети.

"Це матиме вирішальне значення і наступного року - постачання зброї, нарощування виробництва та посилення санкцій проти росії, щоб підштовхнути її керівництво до дипломатії. Європа має залишатися сильною", - наголосив президент.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 20 декабря 2024
Четверг, 19 декабря 2024
Среда, 18 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023