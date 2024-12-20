Зеленський: Стамбульські угоди між Україною і росією є фантазією путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніяких "стамбульських угод" між Україною і росією не існує, це старечі фантазії лідера країни-агресорки росії володимира путіна. Про це Зеленський сказав під час пресконференції в Брюсселі (Бельгія), відповідаючи на питання чи готова Україна до перемовин з росією на основі так званих "стамбульських угод", передають Українськi Новини.

"Україна нічого не підписувала, ніяких угод не існувало, була відповідь на ультиматум російської федерації", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна не погодилась у 2022 році на ультиматум росії щодо капітуляції України, тоді росіяни спробували пом’якшувати свої позиції щодо ультиматуму і були зустрічі в білорусі та Туреччині.

"В ультиматумі було, і вони завжди про це говорять, "демілітаризація", "денацифікація"... Головний нацист сьогодні на планеті - путін - говорить про денацифікацію українців... Демілітаризація.. щоб армії в Україні не існувало... Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку - ні Європа, ні НАТО, а напрямок - в російську федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І ця людина говорить, що це якісь угоди... Просто старий фантазер. Він живе в іншому світі, в своєму акваріумі", - сказав Зеленський.

путін під час програми "Підсумки року з володимиром путіним" 19 грудня заявив, що росія готова до "переговорів і компромісів" з Україною на основі домовленостей, досягнутих в Стамбулі у 2022 році і поскаржився, що від домовленостей відмовляється Україна.