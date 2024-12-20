Зеленський: Вважаю, що європейських гарантій Україні буде не достатньо

Україні європейських гарантій буде не достатньо. Потрібні також від США, поки Київ не в НАТО.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Брюсселі, передає УНН.
«Я вважаю, що європейських гарантій буде не достатньо Україні й це не можливо обговорювати тільки з європейськими лідерами. Тому що для нас справжні гарантії, сьогоднішні або майбутні – це НАТО. На шляху до НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки поки ми не в НАТО. Ось такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо з США та Європою», - сказав Зеленський.
Він пояснив, що є речі, які потрібно підіймати з Європою, а є речі, які потрібно підіймати з США.
«Це не означає, що в них має бути якесь непорозуміння. Ні. Для нас дуже важливо підіймати ці питання, підіймати питання контингенту, зброї, ППО, далекобійності. Є речі, які потрібно підіймати з Європою, є речі, які потрібно підіймати з США. Але загально все одно всі ці гарантії будуть загальними, тому що це є наші головні союзники. Вчора ці речі ми обговорювали», - розповів Зеленський.
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