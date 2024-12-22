У Мін'юсті пояснили, як зняти арешт із банківського рахунку, якщо Єдиний реєстр боржників не працює

Міністерство юстиції підготувало відповіді на низку запитань, які ставлять громадяни на тлі відсутності доступу до державних реєстрів у зв'язку з ворожою кібератакою.

Зокрема, у Мін'юсті пояснили, як зняти арешт із банківського рахунку, якщо автоматизована система виконавчого провадження та Єдиний реєстр боржників не працює.

Зазначається, що в разі надходження повної суми заборгованості на рахунок відділу Державної виконавчої служби, виконавець вживатиме заходів щодо припинення арешту коштів боржника. Здійснюється це шляхом винесення паперової постанови про зняття арешту, яка передається до відповідної банківської установи.

Інформацію про арешт банківського рахунку боржники можуть отримати безпосередньо в банківській установі, де відкрито рахунок, у відділі державної виконавчої служби, де перебуває провадження щодо боржника, або у приватного виконавця.

Щодо документів для відкриття виконавчого провадження, у міністерстві поінформували, що подати їх можна, однак наразі таке провадження відкривають тільки за документами, що підлягають негайному виконанню. В інших випадках рішення про відкриття провадження буде ухвалено після відновлення роботи реєстрів.