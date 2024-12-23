Зеленський: Ми маємо зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру.

"Майбутній рік буде ключовим з точки зору саме цього завдання - ми маємо зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру", - сказав він, звертаючись до дипломатичних працівників у день їхнього професійного свята.

"Ми всі розуміємо, що в січні - після зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки - відбудеться і багато змін у міжнародних справах", - зазначив президент.

Він нагадав, що наступного року в деяких ключових країнах - Німеччині, Польщі та інших - вибори. Також постійно змінюється внутрішній баланс сил і настрої в таких регіонах, як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка.

"Потрібно просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю. У світі є сотні напрямів відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це - ваша робота", - заявив президент, звертаючись до дипломатів.