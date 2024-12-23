Зеленський: Ми маємо зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру.
"Майбутній рік буде ключовим з точки зору саме цього завдання - ми маємо зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру", - сказав він, звертаючись до дипломатичних працівників у день їхнього професійного свята.
"Ми всі розуміємо, що в січні - після зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки - відбудеться і багато змін у міжнародних справах", - зазначив президент.
Він нагадав, що наступного року в деяких ключових країнах - Німеччині, Польщі та інших - вибори. Також постійно змінюється внутрішній баланс сил і настрої в таких регіонах, як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка.
"Потрібно просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю. У світі є сотні напрямів відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це - ваша робота", - заявив президент, звертаючись до дипломатів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023