Обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи із сусідніми країнами у грудні знизився, - ЗМІ

Середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи із сусідніми країнами у грудні знизився.

Про це стало відомо під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з аграрним ринком, повідомляє Rail.insider.

До Румунії обсяги скоротилися до 1,9 вагона на добу, що на 9,4 одиниці менше (-83,3%) порівняно з листопадом. Основною причиною такого падіння стало тимчасове призупинення передачі зернових на переході Вадул-Сірет — Дорнешти через слідчі дії Бюро економічної безпеки України.

У напрямку до Угорщини обсяг передачі зменшився на 9,3 вагона на добу, проте цей напрямок залишається лідером із середньодобовим показником 47 вагонів.

До Польщі обсяги передачі зернових вантажів також скоротилися: середньодобовий показник знизився на 0,7 вагона і наразі становить 45 вагонів.

На напрямку до Словаччини скорочення було меншим — на 0,5 вагона на добу. Загалом через ці переходи тепер передається 37,5 вагона щодня.

Зазначається, що сумарний середньодобовий показник передачі зернових вантажів та шротів знизився до 204 вагонів на добу, що на 24 одиниці менше, ніж у попередньому місяці.

Варто зауважити, що попри таке негативну грудневу тенденцію, за січень–листопад 2024 року українськими залізницями в експортному сполученні перевезено 77,5 млн тонн вантажів, що на 56,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, обсяги перевезення зернових вантажів за цей період зросли на 57,2%, що стало найвищим показником за останні п’ять років.